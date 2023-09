Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (14.09.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Dr.-Otto-Meyer-Straße.

In der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr parkte ein 39-Jähriger seinen Opel am rechten Fahrbahnrand. Als er zu seinem Auto zurückkam, stelle er einen Schaden an seinem Auto fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Lechhausen - Am vergangenen Mittwoch (13.09.2023) kam es zu einer weiteren Unfallflucht in der Curtiusstraße.

In der Zeit von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr parkte ein 27-jähriger BMW-Fahrer sein Auto am Fahrbahnrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an seinem Auto fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Haunstetten - Am Donnerstag (16.09.2023) ereignete sich auf der Haunstetter Straße eine Unfallflucht.

Gegen 16.00 Uhr fuhr ein 15-jähriger Fahrer mit seinem Leichtkraftrad die Haunstetter Straße stadtauswärts. Links neben dem 15-Jährigern fuhr ein weiterer unbekannter Pkw. Dieser wechselte unvermittelt die Fahrspur. Der Fahrer des Leichtkraftrades musste deshalb abrupt bremsen, kam hierdurch zum Sturz und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

