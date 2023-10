Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Polizeibeamte bei Unfall mit Streifenwagen leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurden zwei Bremerhavener Polizeibeamte bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag, 8. Oktober, in Bremerhaven-Leherheide. Die Besatzung des Polizeifahrzeugs befand sich auf einer Einsatzfahrt auf der Cherbourger Straße. Vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn und einer Ölspur, die sich auf der Straße befand, verlor der 28-jährige Fahrer die Kontrolle über den Funkstreifenwagen. Das Fahrzeug brach aus und fuhr über den mittleren Grünstreifen, kollidierte mit einem Baum und geriet auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend auf dem gegenüberliegen Bürgersteig zum stehen. Die Polizeikräfte wurden aufgrund leichter Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und konnten nach weiteren Untersuchungen wieder entlassen werden. Am Streifenwagen entstand ein großer Sachschaden. Ein Fachunternehmen beseitigte die Ölspur.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell