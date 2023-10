Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter beschädigt Polizeifahrzeug nach Ladendiebstahl

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am Samstagvormittag, 7. Oktober, zu einem Ladendiebstahl im Bremerhavener Stadtteil Mitte gerufen. Anschließend beschädigte der mutmaßliche Dieb offenbar den Streifenwagen.

Zunächst wurden die Beamten gegen 10.45 Uhr zu einem Ladendiebstahl in die Obere Bürger gerufen. Hier hatte ein 36-jähriger Mann versucht, Kaffee und Burger zu entwenden. Nachdem die Tat jedoch von Mitarbeitern bemerkt wurde, versuchte er zu flüchten und griff einen der Mitarbeiter an. Mit einem weiteren Mitarbeiter konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten nahmen die Personalien auf und erteilten dem Mann nach Sicherstellung des Stehlgutes einen Platzverweis. Diesen befolgte er auch zunächst, war aber offenbar mit den Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden: Denn nach dem Verlassen des Columbus-Centers beschädigte er offenbar durch einen Fußtritt den Funkstreifenwagen der eingesetzten Beamten. Aufmerksame Zeugen hatten die Tat beobachtet und den Einsatzkräften gemeldet. Die Polizisten sprachen den noch in der Nähe befindlichen mutmaßlichen Täter auf die Tat an. Der 36-Jährige verhielt sich aggressiv und beleidigte die Beamten. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Räuberischen Ladendiebstahls, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.de/

