Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb klaut Portemonnaie und benutzt EC-Karte

Bremerhaven (ots)

Eine 89-jährige Frau wurde am Samstagvormittag, 7. Oktober, gegen 11 Uhr Opfer eines Diebstahls. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Die 89-Jährige war mit ihrem Rollator in einem Supermarkt in der Bürgermeister-Smidt-Straße/ Ecke Querstraße einkaufen. Beim Bezahlvorgang an der Kasse merkte die Frau, dass aus dem geschlossenen Fach des Rollators ihre Geldbörse entwendet wurde. Im weiteren Verlauf bekam die Dame die Auskunft ihrer Bank, dass es bereits zu Geldabhebungen mit ihrer EC-Karte kam. Die Karte wurde unverzüglich gesperrt. Die Polizei Bremerhaven bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden. Im Fall einer solchen Tat rät die Polizei: Ihre EC-oder Kredit-/Zahlungskarte wurde gestohlen? - Gestohlene Zahlungskarten sollten Sie unverzüglich sperren lassen! - Nutzen Sie dafür den zentralen Sperrnotruf 116 116 oder besuchen Sie die Website für den Sperrnotruf unter: www.sperr-notruf.de - Melden Sie die Tat bei Ihrem Bankinstitut Wurden Ihnen amtliche Ausweise geraubt? - Melden Sie gestohlene Ausweise bei den örtlich zuständigen, ausstellenden Behörden - Wenn ein Personalausweis mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion gestohlen wurde oder abhandengekommen ist, muss die Online-Ausweisfunktion so schnell wie möglich gesperrt werden. Das geht im Bürgeramt oder über den zentralen 24-Stunden-Sperrnotruf 116 116 sowie auf www.kartensicherheit.de Unter www.polizei-beratung.de finden Sie weitere kostenlose Informationen und Präventionstipps.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell