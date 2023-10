Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer überfährt rote Ampel und verletzt zehnjähriges Kind

Bremerhaven (ots)

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat am Dienstagnachmittag, 10. Oktober, in Bremerhaven-Lehe ein zehn Jahre altes Kind angefahren und verletzt. Zudem verursachte er kurz darauf offenbar einen weiteren Unfall.

Die Polizei wurde gegen 15.40 Uhr zu der Unfallstelle an der Melchior-Schwoon-Straße/Ecke Werftstraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Pritschenwagens in östlicher Richtung auf der Melchior-Schwoon-Straße unterwegs. Dabei ignorierte er offenbar, dass eine dort befindliche Ampel für ihn Rotlicht zeigte. Drei Kinder wollten hier in diesem Moment die Straße bei Grünlicht überqueren. Der Pritschenwagen erfasste einen zehn Jahre alten Jungen, der sich am Fuß verletzte. Die beiden anderen Kinder zogen den Jungen danach von der Straße zurück auf den Gehweg. Der Fahrer des Pritschenwagens hielt nunmehr an und setzte mit dem Fahrzeug zurück. Dabei prallte er mit dem Pkw eines weiteren Autofahrers zusammen. An dem Fahrzeug entstanden leichte Sachschäden.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie in der Atemluft des 35-jährigen Unfallverursachers Alkoholgeruch feststellen. Zudem zeigte der Mann entsprechende körperliche Auffälligkeiten. Ein Atemalkoholtest vor Ort fiel deutlich positiv aus, eine Blutprobe wurde angeordnet. Seinen Führerschein musste der 35-Jährige vor Ort abgeben, ihn erwarten drei Punkte im Fahreignungsregister und mindestens ein längeres Fahrverbot. Die Polizeibeamten schrieben eine entsprechende Strafanzeige. Der leicht verletzte Junge kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell