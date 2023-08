Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfallflucht verletzt.

Lippe (ots)

Um 14 Uhr wollte ein 28-Jähriger aus Detmold am Donnerstag (24.08.2023) mit seinem E-Scooter den Fußgängerüberweg der Hermannstraße überqueren, um anschließend in die Bismarckstraße einzubiegen. Als plötzlich ein Auto auf die Hermannstraße einbog, ohne am Fußgängerüberweg zu halten, musste der Detmolder nach eigenen Angaben so stark bremsen, dass er stürzte. Das Auto fuhr einfach weiter. Es handelt sich vermutlich um einen blauen 5er-BMW älteren Baujahrs mit LIP-Kennzeichen.

Der 28-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wer Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell