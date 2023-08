Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Versuchter Raub - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (24.08.2023) wollte ein Detmolder eine Uhr, die er auf einem Kleinanzeigenportal inseriert hatte, verkaufen und traf sich gegen 16:50 Uhr mit einem Interessenten in der Pivitsheider Straße nahe der Avia-Tankstelle.

Schon am Vortag hatten die beiden sich in Bielefeld getroffen, um die Uhr anzuschauen. Nun sollte es zum Kauf kommen. Als der Interessent sich die hochwertige Uhr probehalber anlegte, zückte er gleichzeitig ein Pfefferspray, sprühte es dem 23-Jährigen aus Detmold ins Gesicht und flüchtete zu Fuß. Der Detmolder verfolgte den Mann, der dabei eine Schusswaffe und das Diebesgut verlor. Er stieg in ein schwarzes Auto, das an der Straße parkte und fuhr damit in Richtung Waldweg davon. Das Heckkennzeichen fehlte.

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige nicht gefunden werden. Die Polizei stellte die PTB-Waffe sicher, die der Tatverdächtige verloren hatte. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und schlank, mit braunem Teint, schwarzen, längeren Haaren zum Dutt gebunden, schwarzer Bart. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes Hemd, eine schwarze Jogginghose, dunkle, hohe Sneaker der Marke British Knights, ein beiges Basecap und eine schwarze OP-Maske.

Wer Hinweise auf den Mann oder das verwendete Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell