POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Einbruch in Adlerwarte.

Lippe (ots) - Unbekannte randalierten am Sonntagabend (20.08.2023) an einer Grillhütte im Arminiusweg. Sie nahmen Holzbänke und Holztische auseinander und zündeten sie an. Gegen 19 Uhr erfuhr der Heimatverein durch Zeugen von dem Feuer, das die Bänke und Tische komplett zerstört hatte. Hinweise zu Tatverdächtigen gibt es bislang nicht. Wer verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet hat, ...

