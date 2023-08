Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Auffahrunfall mit Leichtverletzten.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (23.08.2023) wurden ein 7-jähriges Mädchen und eine 36-Jährige bei einem Auffahrunfall auf der Ostwestfalenstraße leicht verletzt. Die 36-jährige Autofahrerin aus Bielefeld fuhr mit ihrem Citroen in Richtung Lemgo. Nach eigenen Angaben wollte sie einem LKW ausweichen, der die Spur wechselte und fuhr dabei auf den Seat einer 46-Jährigen aus Lage, die mit ihrer 7-jährigen Tochter unterwegs war, auf. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden liegt geschätzt bei rund 15 000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Lemgo vorübergehend komplett gesperrt. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell