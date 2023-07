HZA-H: Hauptzollamt Hannover - Ein Auto voller Verstöße

Lüneburg, Hannover (ots) - Fast 330 Personenbefragungen und in über 100 Fällen weiterer Prüfungsbedarf - Das ist die Bilanz der bundesweiten Schwerpunktprüfung im Baugewerbe, an der sich die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Hannover am 25. April beteiligten. Lüneburg Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Standorts Lüneburg führte in den Landkreisen ...

