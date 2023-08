POL-LIP: Lemgo. Werkzeug von Baustelle gestohlen.

Lippe (ots) - Am Donnerstag (24.08.2023) wollte ein Detmolder eine Uhr, die er auf einem Kleinanzeigenportal inseriert hatte, verkaufen und traf sich gegen 16:50 Uhr mit einem Interessenten in der Pivitsheider Straße nahe der Avia-Tankstelle. Schon am Vortag hatten die beiden sich in Bielefeld getroffen, um die Uhr anzuschauen. Nun sollte es zum Kauf kommen. Als der Interessent sich die hochwertige Uhr probehalber ...

