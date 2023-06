POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2306065

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

In Velbert ist in der Nacht zu Freitag (16. Juni 2023) ein 26-jähriger Velberter von einem schwarzen Fahrzeug angefahren worden. Glücklicherweise wurde der Mann hierbei nur leicht verletzt - allerdings flüchtete der Autofahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den Velberter zu kümmern.

Folgendes war geschehen:

Nach eigenen Angaben war der 26-Jährige gegen 0 Uhr mit seinem Auto recht langsam über die Heidestraße in Richtung Bartelskamp gefahren. Hierbei sei der Velberter von einem jungen Mann in einem schwarzen Elektro-Auto mit Wuppertaler Kennzeichen rechts überholt worden, augenscheinlich, weil der Velberter ihm nicht schnell genug gefahren war. Bei dem Überholmanöver sei der junge Mann in dem schwarzen Auto über eine rote Ampel gefahren.

Kurz darauf habe der 26-Jährige sein Auto an der Straße Bartelskamp abgestellt und zu Fuß verlassen. Als er am Fahrbahnrand weiterging, sei von hinten seitlich von einem Auto angefahren worden, wodurch der Mann zur Seite gestoßen und leicht verletzt wurde. Als der Velberter sich umschaute, sah er, dass es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um den gleichen handelte, der ihm bereits zuvor an der Ampel an der Heidestraße überholt hatte. Der Fahrer wendete sein Auto und flüchtete damit in Richtung Honigloch. Der Velberter alarmierte daraufhin die Polizei, die den dunklen Wagen, bei dem es sich um ein größeres Modell handelte ("Familienauto"), jedoch nicht mehr antreffen konnte. Zu dem Fahrer liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- Etwa 18 Jahre alt - Kurze, dunkle Haare - Südländisches Erscheinungsbild - Trug eine große Uhr am linken Handgelenk

Die Polizei kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht ausschließen, dass der 26-jährige Velberter von dem noch unbekannten Autofahrer absichtlich angefahren wurde und hat daher entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In der Hildener Fußgängerzone ist am Donnerstag (15. Juni 2023) eine 88 Jahre alte Frau aus Wuppertal von einem jungen Radfahrer angefahren und verletzt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die Seniorin gegen 17 Uhr über die Mittelstraße gegangen, als von der Seite her fünf bis sechs Jungen im Alter von etwa 11 bis 12 Jahren auf ihren Fahrrädern verbotenerweise durch die Fußgängerzone gefahren waren. Dabei soll ihr ein Junge so nahegekommen sein, dass die Frau stürzte und sich am Knie verletzte. Die Jungen radelten jedoch weiter, ohne der Frau zu helfen oder auf die alarmierte Polizei zu warten. Einer der Jungen soll rote Haare gehabt und ein blau-weiß gestreiftes Trikot des FC Barcelona (Aufschrift Messi) gehabt haben.

Auf bislang noch unbekannte Art und Weise ist im Zeitraum zwischen Freitag (8. Juni 2023) und Montag (12. Juni 2023) ein schwarzer BMW 530 beschädigt worden, welcher in besagtem Zeitraum auf einem Parkplatz am Frans-Hals-Weg am Fußballplatz Hilden-Ost geparkt war. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem BMW waren Lackschäden entstanden, die Summe des Schadens beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In Langenfeld ist am Mittwoch (14. Juni 2023) nach eigenen Angaben ein 55-jährige Hundehalterin von einem E-Scooter-Fahrer angefahren und hierbei leicht verletzt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war die Frau gegen 7:45 Uhr mit ihrem Rottweiler über den Geh- und Radweg an der Richrather Straße gegangen, als ihr ein Jugendlicher auf einem E-Scooter entgegenkam. Hierbei soll der E-Scooter-Fahrer gegen den Arm der Frau gefahren sein. Es kam daraufhin zu einem Streitgespräch zwischen der Frau und dem Jugendlichen, der anschließend davonfuhr. Daraufhin brachte die Frau den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige. Der Jugendliche soll 14 bis 16 Jahre alt gewesen sein. Er hatte blonde Haare, trug ein graues Shirt und einen schwarzen Rucksack.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

