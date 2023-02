Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdächtige Person mit Fahrrad unterwegs

Kusel (ots)

Am Sonntagnachmittag meldete ein Anwohner, dass sich gerade eine männliche Person in der Ringstraße in Kusel verdächtig verhalten würde. Auf Ansprache flüchtete die Person mit einem gelben Fahrrad. Im Rahmen der Fahndung konnte die Person angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Das zuvor mitgeführte Fahrrad konnte etwas später im Bereich "Kochscher Markt" in Kusel aufgefunden und sichergestellt werden.

Bislang ist unklar, ob das besagte Fahrrad (Marke Drive, Racing Series, gelber Rahmen, blaue vordere Fahrradgabel) einer Straftat zugeordnet werden kann. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich laufen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

