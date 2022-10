POL-SU: Cybercrime - Betrügerin erbeutet knapp 10.000 Euro

Siegburg (ots) - Ein Parfum im Wert von rund 170 Euro zu stehlen, reichte einer 31-jährigen Frau am Dienstag (25.10.2022) wohl nicht aus. Darum entschied sie sich, ein zweites Mal in das Geschäft an der Holzgasse in Siegburg zu gehen und ein weiteres Parfum zu entwenden. Gegen 17:20 Uhr beobachtete der Ladendetektiv des Drogeriemarkts die 31-Jährige, wie sie ein Parfum aus dem Regal nahm und in ihre Jackentasche ...

