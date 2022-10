Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebin nach zwei Taten festgenommen

Siegburg (ots)

Ein Parfum im Wert von rund 170 Euro zu stehlen, reichte einer 31-jährigen Frau am Dienstag (25.10.2022) wohl nicht aus. Darum entschied sie sich, ein zweites Mal in das Geschäft an der Holzgasse in Siegburg zu gehen und ein weiteres Parfum zu entwenden.

Gegen 17:20 Uhr beobachtete der Ladendetektiv des Drogeriemarkts die 31-Jährige, wie sie ein Parfum aus dem Regal nahm und in ihre Jackentasche steckte. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann "abgeschirmt".

Bevor der Ladendetektiv sie ansprechen konnte, verließen Beide das Geschäft.

Eine knappe halbe Stunde später kam die Diebin, diesmal ohne Begleitung, erneut in den Drogeriemarkt. Sie entnahm abermals ein Parfum und steckte es in ihre Jackentasche. Nachdem sie den Kassenbereich verlassen hatte, sprach der Ladendetektiv sie an.

Durch die alarmierten Polizisten wurde die Tatverdächtige nach weiterem Diebesgut durchsucht. Dabei konnten mehrere Schmuckgegenstände eines weiteren Geschäfts und ein kleiner Seitenschneider aufgefunden werden. Das zuvor entwendete Parfum hatte sie nicht mehr dabei.

Zu dem Tatvorwurf wollte sie sich nicht äußern.

Sie wurde vorläufig festgenommen und der Schmuck sichergestellt.

Da die Tatverdächtige keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, bezahlte sie eine Sicherheitsleistung.

Sicherheitsleistungen werden erhoben, um das Strafverfahren zu sichern. Falls die Betroffenen zurück in ihr Heimatland reisen sollten, ist so sichergestellt, dass die Kosten für das Strafverfahren bezahlt sind.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls wurde eingeleitet. (Re.)

