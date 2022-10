POL-SU: Bankmitarbeiter verhindert WhatsApp-Betrug

Hennef (ots) - In der S-Bahn von Köln nach Hennef sind eine 20-jährige Henneferin und ihr 25 Jahre alter Begleiter am frühen Sonntagmorgen (23. Oktober) mutmaßlich von einem 26-Jährigen aus Sankt Augustin bestohlen worden. Dem Paar war der Verdächtige in der Bahn aufgefallen, weil er augenscheinlich betrunken war und gegen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln verstieß. Am Bahnhof Siegburg verließ der ...

