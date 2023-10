Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlägerei - Ein Mann verletzt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven rückte gestern Nachmittag, 10. Oktober, zu einer Schlägerei mit mehreren Personen im Bremerhaven Mitte aus.

Aufmerksame Zeugen hatten gegen 15.15 Uhr am Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz beobachtet, wie zwei Männer auf einen anderen, bereits am Boden liegenden Mann einschlugen. Die Zeugen riefen die Polizei und teilten das auch lautstark den Tätern mit. Dadurch ließen die beiden Männer von ihrem Opfer ab und flüchteten in südlicher Richtung. Der verletzte 44-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die eingetroffenen Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und fahndeten jedoch zunächst vergeblich nach den Tätern. Die mutmaßlichen Täter werden beide als osteuropäischer Phänotyp beschrieben.

Der eine Mann soll mittleren Alters und etwa 1,80 Meter groß sein, eine helle Kapuzenjacke, dunkle Hose und schwarz-weiße Schuhe getragen haben. Er soll fast eine Glatze haben und einen sogenannten Dreitagebart tragen.

Der zweite Tatverdächtige soll etwa 1,70 Meter groß, rund 50 Jahre alt und komplett dunkel gekleidet gewesen sein. Dazu trug er ein graues Baseball-Cap und einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

