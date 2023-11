POL-PDMT: Nachtrag zu Montabaur: Gefährliche Körperverletzung - 37jähriger durch Messerstiche verletzt

Bad Marienberg (ots) - Am Dienstag, den 07.11.2023, gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße, Am Spielplatz, in 56470 Bad Marienberg, zwischen einem 33-jährigen Fahrradfahrer und einer 28-jährigen Fahrerin eines PKW. Der Fahrradfahrer missachtete die Vorfahrt der bevorrechtigten Fahrerin des PKW, wodurch es trotz eingeleiteter Notbremsung zu ...

mehr