BPOLI-KN: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam genommen. Zuvor drohte er mehrfach, ins Gleisbett zu stürzen. Die Bundespolizisten kontrollierten am Dienstagnachmittag (17. Oktober 2023) den 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Konstanz. Er drohte wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums in den Gleisbereich zu fallen. Dies konnte durch das ...

mehr