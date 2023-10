Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei nimmt volltrunkene Person in Gewahrsam

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam genommen. Zuvor drohte er mehrfach, ins Gleisbett zu stürzen.

Die Bundespolizisten kontrollierten am Dienstagnachmittag (17. Oktober 2023) den 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Konstanz. Er drohte wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums in den Gleisbereich zu fallen. Dies konnte durch das Eingreifen der Beamten verhindert werden. Wegen der akuten Eigen- und Fremdgefährdung brachten die Bundespolizisten ihn zu Boden, fixierten ihn vorübergehend und nahmen ihn in Schutzgewahrsam. Im Anschluss übergaben sie die Person dem Rettungsdienst, die ihn zur medizinischen Überwachung ins Klinikum Konstanz brachten.

Er muss nun damit rechnen, dass ihm die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell