POL-KS: Dank anderem Autofahrer: Polizei beendet gefährliche Schlangenlinienfahrt mit 2,3 Promille

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Dank der Mitteilung eines anderen Verkehrsteilnehmers konnte eine Streife des Polizeireviers Süd-West in der Nacht zum heutigen Dienstag bei Baunatal eine Autofahrerin mit 2,3 Promille aus dem Verkehr ziehen, bevor jemand zu Schaden kam. Der Zeuge hatte gegen 00:45 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein VW auf der Landesstraße von Kassel in Richtung Schauenburg auffallende Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Er blieb mit seinem Auto an der offenbar betrunkenen Fahrerin dran und gab ständig den Standort des schließlich nach Baunatal abbiegenden Wagens durch. So kam der VW den Polizisten wenige Augenblicke später auf der Altenritter Straße mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen und konnte im Anschluss gestoppt werden. Der hohe Wert beim Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass Alkohol bei der 60-jährigen Fahrerin im Spiel war. Die Frau aus dem Landkreis Kassel musste die Streife zur Dienststelle begleiten, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten den Fahrzeugschlüssel vorsorglich sicher. Die 60-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

