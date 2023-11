Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünf Schüler mutmaßlich durch Reizgas verletzt: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Montagnachmittag wurden die Polizei und der Rettungsdienst zu einer Gesamtschule in der Quellhofstraße in der Kasseler Nordstadt gerufen, da dort möglicherweise Reizgas im Gebäude gesprüht worden sein soll. Wie die daraufhin an der Schule eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, klagten fünf Schüler über eine Reizung der Atemwege sowie teilweise über Übelkeit und Erbrechen, nachdem sie zum Ende der Pause gegen 12:50 Uhr nahezu zeitgleich die Eingangshalle der Schule betreten hatten. Durch die Rettungskräfte wurden anschließend vier Schülerinnen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren sowie ein 14-jähriger Schüler vor Ort behandelt. Ein Transport in ein Krankenhaus war aber bei keinem der verletzten Schüler erforderlich. Die Eingangshalle wurde gelüftet und konnte anschließend wieder betreten und genutzt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ob Reizgas oder eine andere unbekannte Substanz in der Eingangshalle freigesetzt wurden, ist bislang noch ungeklärt. Auch ein Verursacher konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise in diesem Fall werden bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell