Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger bei Unfall an Weserspitze lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am heutigen Mittwochmorgen ein 74-jähriger Fußgänger, der an der Weserspitze in Kassel von einem Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Kassel anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Unfall auf der Weserstraße gegen 10 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der 74-Jährige von der Ysenburgstraße kommend die Weserstraße in Richtung der Straßenbahnhaltestelle "Weserspitze" überqueren, wobei er nicht die vorhandene Fußgängerampel nutzte, sondern in Höhe der Haltestelle auf die Weserstraße trat. Nach Zeugenangaben soll er dabei nicht auf den Verkehr geachtet haben. Ein 48-jähriger Autofahrer, der zu dieser Zeit mit seinem VW stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen der Weserstraße unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich von rechts kommenden Fußgänger nicht mehr verhindern und erfasste den Mann, der auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße stürzte. Zur Rekonstruktion des Unfalls war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Weserstraße in stadtauswärtige Richtung vorübergehend voll gesperrt werden, wodurch es zu Behinderungen im Straßenverkehr kam. Um 12 Uhr konnten alle Sperrungen wieder aufgehoben werden.

