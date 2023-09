BPOLI-OG: Mit falschen Dokumenten unterwegs

Offenburg/Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben über das vergangene Wochenende mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen, am Samstagmittag, am Bahnhof in Offenburg, wurde in dessen mitgeführtem Rucksack ein Schlagstock aufgefunden. Dieser wurde sichergestellt. Ebenfalls am Bahnhof in Offenburg, wurde kurze Zeit später ein ...

mehr