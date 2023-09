BPOLI-OG: Beamte angegriffen

Kehl/Offenburg (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben über das vergangene Wochenende vier gesuchte Straftäter verhaftet. Am Freitagabend wurde bei der Kontrolle eines 43-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, am Bahnhof in Kehl, ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 373,50 Euro bezahlen und damit einen Gefängnisaufenthalt abwenden. Am ...

mehr