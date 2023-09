Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vier Festnahmen am Wochenende

Kehl/Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben über das vergangene Wochenende vier gesuchte Straftäter verhaftet. Am Freitagabend wurde bei der Kontrolle eines 43-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, am Bahnhof in Kehl, ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 373,50 Euro bezahlen und damit einen Gefängnisaufenthalt abwenden. Am Sonntagabend wurde ein 51-jähriger französischer Staatsangehöriger, nach dem Ausstieg aus der Tram D in Kehl polizeilich kontrolliert. Gegen ihn bestand ebenfalls ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 556,00 EUR begleichen und damit eine Haftstrafe abwenden. Am Sonntag wurden in Offenburg zwei gesuchte Straftäter festgenommen. In den frühen Morgenstunden erfolgte die Festnahme eines 49-jährigen rumänischen Staatsangehörigen in der Südunterführung am Offenburger Bahnhof. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1138,00 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. Kurze Zeit darauf, wurde ebenfalls am Bahnhof in Offenburg ein 21-jähriger rumänischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Auch er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 217,50 Euro bezahlen.

