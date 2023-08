Polizei Hamburg

POL-HH: 230822-2. Zeugenaufruf nach volksverhetzenden Äußerungen in Hamburg-Niendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.08.2023, 07:40 bis 07:45 Uhr Tatort: Hamburg-Schnelsen, Sellhopsweg bis Hamburg-Niendorf, Bindfeldweg, Bus-Linie 191 (Richtung "U Garstedt")

Heute Morgen hat ein noch Unbekannter im Bus der Linie 191 mehrfach den sogenannten Hitlergruß gezeigt und dazu wiederholt rechte Parolen skandiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Staatsschutzes (LKA 73) zufolge alarmierte ein Zeuge die Polizei, als der Unbekannte nach dem Abfahren des Busses an der Haltestelle Sellhopsweg mehrfach seinen rechten Arm zum sogenannten Hitlergruß erhob und dieses mit dem Rufen entsprechender Parolen untermauerte. Fahndungsmaßnahmen daraufhin entsandter Einsatzkräfte führten nicht zum Antreffen des Mannes, der den Linienbus an der Haltestelle Bindfeldweg bereits wieder verlassen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt hatte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 40 Jahre alt - westeuropäisches Aussehen mit leicht sonnengebräunter Haut - Brillenträger - bekleidet mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift - maskiert mit einer schwarzen Skimaske

Die Ermittlungen des LKA 73 dauern an.

Zeugen, die die Situation ebenfalls beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere suchen die Ermittler solche Zeugen, die den Täter im unmaskierten Zustand, also mutmaßlich vor dem Einsteigen in den Bus, gesehen haben.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell