Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verbotene Gegenstände sichergestellt

Offenburg/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben über das vergangene Wochenende mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen, am Samstagmittag, am Bahnhof in Offenburg, wurde in dessen mitgeführtem Rucksack ein Schlagstock aufgefunden. Dieser wurde sichergestellt. Ebenfalls am Bahnhof in Offenburg, wurde kurze Zeit später ein 42-jähriger französischer Staatsangehöriger festgestellt. Bei der Kontrolle,wurde in dessen Rucksack eine Softair Waffe samt Munition aufgefunden, beides wurde sichergestellt. Auch in Kehl wurden die Beamten fündig. Hier wurde bei der Kontrolle eines 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen, am Bahnhof,in dessen Hosentasche ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Die drei betroffenen müssen mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz rechnen.

