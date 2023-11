POL-HA: Friedlicher Verlauf der Versammlungslage am 10.11.2023 in der Hagener-Innenstadt

Hagen-Mitte (ots) - Auf der Volmestraße zogen sich drei Kinder und eine Erwachsene am Donnerstag (09.11.) Verletzungen bei einer Verkehrsunfallflucht zu. Gegen 12.50 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit einem Honda Jazz in Richtung Wasserloses Tal. In dem Auto befanden sich drei Kinder im Alter von 4 Jahren sowie zwei Mal 7 Jahren. Als die Frau nach links in die Obere Wasserstraße abbiegen wollte, fuhr ihr ein anderes Auto mit ...

mehr