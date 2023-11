POL-HSK: Autobesitzer und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Brilon (ots) - Ein 35-Jähriger Mescheder ist am Montag gegen 14:15 Uhr durch zwei bislang unbekannte Männer verletzt worden. Vor einem Imbiss an der "Gartenstraße" sind die drei Personen zunächst in Streit geraten. Im weiteren Verlauf kam es zu Schlägen und Tritten. Der 35-Jährige ist in einem Krankenhaus behandelt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, ...

