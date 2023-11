POL-HSK: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Winterberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Siedlinghausen zu einem Geschäftseinbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 03:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Geschäftsgebäude auf der Hochsauerlandstraße. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle ...

