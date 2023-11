Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Raub auf Tankstelle

Arnsberg (ots)

Am Samstag kam es zu einem Raubdelikt in Neheim. Ein 19jähriger Mann aus Arnsberg betrat gegen 21:55 Uhr eine Tankstelle an der Werler Straße. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte gab jedoch keine Barmittel heraus und forderte den Beschuldigten auf, die Tankstelle zu verlassen. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung des Busbahnhofes. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der 19-Jährige kurze Zeit später in der Straße "Alter Graben" durch Beamte der Polizeiwache Arnsberg angetroffen und festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat noch in der Tatnacht die Ermittlungen übernommen. Gegen den Beschuldigten wurde Untersuchungshaft angeordnet.

