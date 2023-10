Konstanz (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Dienstag, den 26.09.2023, an der Bushaltestelle in der Riedstraße ereignet hat. Gegen 18 Uhr war ein 13 Jahre altes Mädchen in einem Bus der Linie 6 von der Carl-Benz-Straße in Richtung Riedstraße unterwegs. Während der Fahrt ...

mehr