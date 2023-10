POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Zeppelinstraße - weißen Mitsubishi Eclipse beschädigt - Polizei sucht Zeugen (03./04.10.2023)

Stockach (ots) - Am Donnerstagmittag ist es in einer Seniorenwohnanlage in der Zoznegger Straße zu einem Trickdiebstahl durch einen "falschen Heizungsableser" gekommen. Ein unbekannter Mann und eine Frau gaben sich gegenüber einer 85-Jährigen als Heizungsableser aus und gelangten so in ihre Wohnung. Dort begab sich der Mann mit der Seniorin in das Wohnzimmer. Seine ...

