Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Vorsicht vor falschen Heizungsablesern! (04.10.2023)

Stockach (ots)

Am Donnerstagmittag ist es in einer Seniorenwohnanlage in der Zoznegger Straße zu einem Trickdiebstahl durch einen "falschen Heizungsableser" gekommen. Ein unbekannter Mann und eine Frau gaben sich gegenüber einer 85-Jährigen als Heizungsableser aus und gelangten so in ihre Wohnung. Dort begab sich der Mann mit der Seniorin in das Wohnzimmer. Seine weibliche Begleiterin hielt sich währenddessen unbeobachtet in den anderen Wohnräumen auf. Nachdem die 85-Jährige im Gespräch schnell den Verdacht hegte, dass der Unbekannte keine Ahnung von Heizungen hat, bat sie ihn die Wohnung wieder zu verlassen. Nachdem die beiden Personen weg waren, stellte die 85-Jährige fest, dass im Schlafzimmer mehrere Schubladen offenstanden und aus ihrem Geldbeutel, der in der Küche lag, Bargeld fehlte.

Zu den unbekannten Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Zu dem Mann: etwa 30-40 Jahre alt, schwarze, gelockte, kurze Haare, schwarze Bekleidung.

Zu der Frau: etwa 30-40 Jahre, zierlich, klein, lange, schwarze Haare. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt.

Zeugen, denen die beiden unbekannten Trickdiebe am Mittwoch in der Zoznegger Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Einlass fordern. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell