Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Einbrüche in zwei Firmengebäude- Polizei bittet um Hinweise (04./05.10.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Zu zwei Einbrüchen in Firmengebäude ist es in der Nacht auf Mittwoch in der Karl-Drais-Straße und in der Meboldstraße gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zutritt in die Gebäude. Im Inneren öffneten die Einbrecher mehrere Türen und durchsuchten Büroschränke nach Diebesgut. Hierbei fanden sie jeweils eine Kasse mit etwas Bargeld auf. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Sie richteten in einer Firma an einem Rolltor einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro und in der anderen Firma an einem Fenster in Höhe von ungefähr 500 Euro an. Ob ein Zusammenhang zu den Einbrüchen in die beiden Betriebe besteht, wird derzeit geprüft. Beamte des Polizeipostens Sulz haben noch vor Ort die weiteren Ermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen übernommen. Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Sulz unter der Telefonnummer 07454 9274-6 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell