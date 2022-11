Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Unbekannte hatten es auf Halskette abgesehen - Kripo ermittelt nach versuchtem Straßenraub

Bonn (ots)

In der Nacht zu Sonntag (13.11.2022), gegen 02:05 Uhr, kam es am Berliner Platz zu einem versuchten Straßenraub. Nach bisherigem Sachstand sprachen zwei bislang unbekannte Männer den 26-Jährigen Geschädigten und seinen 24-jährigen Begleiter an und fragten nach einer Zigarette. Einer der beiden soll den 26-Jährigen dann an der Schulter festgehalten und ihm seine Halskette entrissen haben. Der Geschädigte packte den Tatverdächtigen am Kragen und hielt ihn längere Zeit fest. Der zweite Unbekannte soll dem 26-Jährigen dann eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Nachdem er seine Kette zurückbekam, ließ der Geschädigte den Tatverdächtigen schließlich los. Beide Angreifer liefen in Richtung Stadthaus davon. Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die unbekannten Männer nicht mehr angetroffen werden. Zu den Tatverdächtigen liegen bislang folgende Beschreibungsmerkmale vor:

Erste Person: Etwa 1,75 m groß - schwarze Haare - bekleidet mit grauer Jogginghose und schwarzer Basecap.

Zweite Person: Etwa 1,75 m groß - schwarze Haare - graue Basecap.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die beschriebenen Personen in der Nacht zu Sonntag in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell