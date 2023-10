Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter beleidigt und bedroht 13-jähriges Mädchen - Polizei sucht Zeugen (26.09.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Dienstag, den 26.09.2023, an der Bushaltestelle in der Riedstraße ereignet hat. Gegen 18 Uhr war ein 13 Jahre altes Mädchen in einem Bus der Linie 6 von der Carl-Benz-Straße in Richtung Riedstraße unterwegs. Während der Fahrt beleidigte und bedrohte ein unbekannter Mann das Kind und versuchte es zu schlagen, was jedoch durch Passanten verhindert werden konnte. Anschließend verließ der Unbekannte den Bus an der Haltestelle Riedstraße.

Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 70-80 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, normale Statur, weiße Haare, grün/blaue Augen, große Nase. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Lederjacke. Zudem sprach er hochdeutsch.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

