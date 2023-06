LPI-SHL: Aufmerksame Zeugen bei Unfallflucht

Meiningen (ots) - Gegen 13:15 Uhr brannte am 12.06.2023 in der Leipziger Straße in Meiningen ein Mercedes Vito. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz gegenüber einer Tankstelle. Dieser Bereich der Leipziger Straße musste vorrübergehend vollgesperrt und bis 14:45 Uhr halbseitig gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Der Mercedes brannte vollständig aus und musste mit einem Kran geborgen werden. ...

