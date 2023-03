Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bohmstedt: Pedelec aus Carport gestohlen - Zeugen gesucht

Bohmstedt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (14.03.23) wurde aus einem Carport in Bohmstedt ein Pedelec gestohlen. Die Täter flüchteten in einem weißen Transporter. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:00 Uhr wurden Anwohner in der Straße "Norderende" in Bohmstedt von Geräuschen geweckt. Sie beobachteten, dass ein weißes Pedelec in einen weißen Transporter mit polnischen Kennzeichen geladen wurde. Zwei Personen fuhren anschließend in Richtung "Hohe Luft" weg. Es stellte sich heraus, dass das Pedelec der Marke "Pegasus" aus dem Carport gestohlen wurde. Die Täter sind hierzu zwischen zwei Häusern an die Rückseite des Hauses gelangt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person - Ca. 185 cm groß, lockiges Haar, schwarze Jacke, blaue Jeans

2. Person - Kurze Haare, Oberlippenbart, Brille

Wer Hinweise zur Tat und den Tätern machen kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bredstedt in Verbindung zu setzen (Tel.: 04671/404490 0 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de).

