LPI-SHL: Wiesenbrand

In der Nacht des 12.06.2023 kam es in Herges-Hallenberg, aus bisher ungeklärten Gründen, zum Brand eines Wohnhauses. Hierbei wurde eine Bewohnerin schwer verletzt und musste in der Folge mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden. Der Brand breitete sich über das erste Obergeschoss in den Dachstuhl aus und verursachte einen Schaden von ca. 80 000 Euro. Die Brandursachenermittlungen dauern zur Zeit noch an.

