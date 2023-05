POL-FR: Lörrach: Frontalkollision auf der Bundesstraße 317 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Donnerstag, 05.04.2023, gegen 15.35 Uhr, von einem Grundstück nach links in die Mühlestraße ein und übersah einen von links kommenden 36-jährigen Motorradfahrer, welcher in Richtung Haagen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste ...

