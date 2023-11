POL-HSK: Einbruch in Geschäft

Arnsberg (ots) - Am Samstag kam es zu einem Raubdelikt in Neheim. Ein 19jähriger Mann aus Arnsberg betrat gegen 21:55 Uhr eine Tankstelle an der Werler Straße. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte gab jedoch keine Barmittel heraus und forderte den Beschuldigten auf, die Tankstelle zu verlassen. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung des Busbahnhofes. ...

