Polizei Hagen

POL-HA: Drei Personen bei Unfall in Haspe verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Hördenstraße in Haspe stieß ein 23-Jähriger am Donnerstag (09.11.) mit einem anderen Auto sowie mit einer Ampel zusammen. Der Mann aus Ennepetal war mit einem VW in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Einmündung Konrad-Adenauer-Ring/Hördenstraße verringerte ein Auto vor dem Mann aufgrund einer roten Ampel die Geschwindigkeit. Der 23-Jährige bemerkte dies nach bisherigem Stand der Ermittlungen zu spät und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er fuhr nach Angaben eines Zeugen an einer Verkehrsinsel vorbei, passierte die rote Ampel und stieß anschließend mit dem Mazda einer 59-Jährigen zusammen und prallte anschließend gegen eine Ampel. Die 59-Jährige war zu diesem Zeitpunkt in Richtung des Konrad-Adenauer-Rings unterwegs. Der Mazda drehte sich hierbei durch die Wucht des Aufpralls. Bei dem Unfall zogen sich der 23-Jährige, sein 20-jähriger Beifahrer sowie die 59-jährige Mazda-Fahrerin Verletzungen zu. Sie kamen jeweils mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 16.000 Euro. (arn)

