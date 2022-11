Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Radlader gerät in Brand

Otzberg (ots)

Am Samstag (19.11.) wurde gegen 12.50 Uhr durch die Rettungsleitstelle Dieburg ein Brand auf dem Gelände eines Sägewerks in der Habitzheimer Straße im Ortsteil Lengfeld gemeldet. Durch die vor Ort eingesetzte Funkstreife der Dieburger Polizei konnte ermittelt werden, dass ein in einer dortigen Halle geparkter Radlader in Brand geraten war. Durch das Feuer wurde auch in der Nähe gelagertes Holz beschädigt. Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Mitarbeiter des Betriebs versuchten noch vergeblich, den Brand zu löschen. Dabei wurde ein Mann durch das Einatmen von Rauch leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Brandbekämpfung waren die Wehren aus Otzberg und den Ortsteilen, aus Dieburg, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt und Groß-Zimmern im Einsatz. Die Feuerwehr aus Pfungstadt unterstützte mit einem ihrer Einsatzleitwagen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unklar und wird Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Kriminalpolizei (K 10) in Darmstadt sein.

Matthias Brosch, PvD

