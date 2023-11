Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Mercedes Vito gesucht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Als ein 45-Jähriger am Donnerstag (09.11.) gegen 7 Uhr zu seinem Mercedes Vito in der Straße Auf dem Lölfert zurückkehrte, stellt er fest, dass in das Fahrzeug eingebrochen wurde. Die Schiebetür war aufgebrochen und in dem Mercedes fehlten ein Werkzeugkoffer mit diversen Utensilien, eine Kabeltrommel sowie eine Absaugstation. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (08.11.) gegen 15 Uhr und Donnerstagmorgen. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell