POL-KS: Fahrradfahrerin bei Unfall nahe Holländischer Platz schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr kam es auf der Wolfhager Straße in Kassel, nahe Holländischer Platz, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen erlitt. Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte sie in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach bisherigen Erkenntnissen für die junge Frau nicht bestehen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte zum Unfallhergang berichten, war die 21-Jährige aus dem Rhein-Necker-Kreis mit ihrem Rad stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen der Wolfhager Straße unterwegs. Kurz vor der Gießbergstraße wollte sie auf den linken Fahrstreifen wechseln, wobei sie laut Zeugen offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet hatte. Ein 36 Jahre alter Autofahrer aus Kassel, der mit seinem VW stadtauswärts auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, erfasste die plötzlich die Spur wechselnde Radfahrerin von hinten. Das Fahrrad der 21-Jährigen schleuderte anschließend in den Gegenverkehr, wo es mit einem anderen VW kollidierte, der von einem 64 Jahre alten Mann aus Vellmar gesteuert wurde. Das Rennrad wurde bei dem Unfall zerstört. Mit weiteren rund 2.000 Euro schlagen die Schäden an den beiden Pkw zu Buche. Aufgrund des Unfalls kam es stadteinwärts zur kurzzeitigen Sperrung der Straße.

