Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gilsaberg, Schwalm-Eder-Kreis, Einbruchsdiebstahl in Tankstelle

Kassel (ots)

Am Abend des 15.11.2023 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Tankstelle an der B 3 in Gilsaberg. Drei bislang unbekannte und maskierte Täter drangen gewaltsam in das Tankstellengebäude ein. Hier erbeuteten sie mehrere Stangen Zigaretten, die in einen dunklen Mercedes C-Klasse Kombi eingeladen wurden. Nach der Tatbegehung flüchteten die Täter über die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Jesberg.

Wer verdächtige Beobachtungen im Tatzusammenhang gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Schwalmstadt unter der Telefonnummer 06691/ 9430 oder in Homberg unter 05681/ 7740 zu wenden.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell