Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck- Frankenberg, Willingen: Nach Verkehrsunfall mit Personenschaden geflüchtet: Polizei fahndet nach einem dunklen Audi A3

Kassel (ots)

Am 18.11.2023, gegen 19:05 Uhr, kam es in Willingen, Briloner Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dort wurde eine Frau von einem herannahenden PKW erfasst und schwer verletzt. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Bei dem PKW soll es sich um einen dunklen Audi A3 handeln. Dieser flüchtetet anschließend in Fahrrichtung Brilon. Die schwerverletzte Frau wurde anschließend mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Brilon verbracht.

Wer Hinweise zu der Unfallflucht oder dem flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Korbach unter Tel. 05631- 9710.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

