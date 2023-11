Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest: 164 Ecstasy Tabletten und weiteres Rauschgift beschlagnahmt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Einer Streife des Polizeireviers Ost gelang am gestrigen Sonntagabend die Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. Die Beamten waren gegen 20 Uhr auf einer Streifenfahrt in der Eichwaldstraße auf den Mann aufmerksam geworden, der an einer Straßenecke stand und nach Erblicken des vorbeifahrenden Streifenwagens plötzlich schnellen Schrittes davonging. Als sich die Polizisten annäherten, um den Verdächtigen zu kontrollierten, schlug ihnen sofort der verräterische Geruch von Marihuana entgegen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 22-Jährigen zeigte sich, dass die Polizisten den "richtigen Riecher" hatten: In den Taschen des Mannes fanden sie verkaufsfertig abgepacktes Marihuana sowie eine kleine Menge Amphetamine. Bei der im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung in Kassel bestätigte sich der Verdacht, dass der Festgenommene mit Betäubungsmitteln handeln könnte, denn die Polizisten fanden insgesamt knapp 600 Gramm Marihuana und Haschisch, 164 Ecstasy Tabletten und kleine Mengen Amphetamine, Kokain sowie psychoaktive Pilze. Zudem beschlagnahmten die Beamten zahlreiche Utensilien für die Verpackung sowie den Verkauf des Rauschgifts, mehrere Mobiltelefone sowie mutmaßliches Drogengeld. Die weiteren Ermittlungen gegen den 22-Jährigen wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt.

